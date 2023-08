Cambio al vertice reatino dell'Arma: il colonnello Bellini saluta il questore Fabozzi

RIETI - Nella mattinata del 30 agosto 2023, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Bruno Bellini, ha fatto visita al Questore di Rieti, Dott. Mauro Fabozzi prima di lasciare questa provincia per un nuovo incarico.

Il Questore di Rieti ha accolto il Comandante con grande stima, ringraziandolo per la proficua collaborazione offerta dall’Arma dei Carabinieri alla Polizia di Stato, durante i suoi tre anni di mandato, nell’ambito dei molteplici servizi di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per le numerose attività di Polizia Giudiziaria condotte in stretta collaborazione con gli Uffici investigativi della Questura di Rieti che hanno consentito di assicurare alla giustizia numerose persone resesi responsabili di reati.

Al Colonnello Bellini, al quale è stata donata una targa di ringraziamento, vanno gli auguri del Questore e di tutti i dipendenti della Questura di Rieti per futuri successi professionali.