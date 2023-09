Rieti, il saluto della presidente della Provincia Roberta Cuneo al comandante dei carabinieri Bruno Bellini

RIETI - Saluto della presidente della provincia di Rieti, Roberta Cuneo, al colonnello Bruno Bellini, comandandante provinciale dei carabinieri, destinato a nuovo incarico.

“Ho salutato il Comandante Bruno Bellini che in questi anni è stato alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti e che a breve verrà trasferito per ricoprire un nuovo incarico. Una persona preparata e competente, che tiene al nostro territorio e che ha dimostrato quanto importante sia la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la politica, a maggior ragione quando si ha a che fare con un territorio come quello di Rieti. Con l’occasione la Provincia di Rieti ha voluto rendergli omaggio anche di una targa di gratitudine e stima per ringraziarlo del lavoro svolto nel nostro territorio in questi anni” lo ha detto il presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, a margine dell’incontro.