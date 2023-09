Rieti, il comandante dei carabinieri Bellini in visita alla compagnia di Cittaducale

RIETI - Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Col. Bruno Bellini, in vista del prossimo trasferimento ad altro incarico, ha effettuato una visita al Comando della Compagnia di Cittaducale.

Accolto dal Comandante della Compagnia, Cap. Marco Mascolo, ha incontrato tutti i Comandanti delle 10 Stazioni dipendenti dalla Compagnia e i militari della sede, con cui si è complimentato per i brillanti risultati raggiunti, sia in termini repressivi, in particolare nel contrasto al fenomeno delle truffe in danno degli anziani, che preventivi, con un efficace dispositivo di controllo del territorio posto in essere ogni giorno.

Si è detto particolarmente soddisfatto dello sforzo profuso nella incessante campagna informativa sulla prevenzione dei furti in abitazione e delle truffe, che ha interessato praticamente tutti i comuni e che ha certamente contribuito a ridurre il numero dei reati predatori consumati.

Nel discorso di saluto il Comandante Provinciale ha toccato i temi della prossimità al cittadino, del controllo del territorio e dell’attenzione da riservare alle fasce più deboli e indifese della popolazione, ribadendo l’importanza della capillare presenza dell’Arma in un territorio ancora profondamente segnato dal terremoto del 2016.

Ha concluso ringraziando i presenti per i sacrifici affrontati in questi anni, anche in ragione della precaria situazione logistica e alloggiativa e per il silenzioso, diuturno e inestimabile servizio prestato in supporto alle popolazioni locali, con l’esortazione a continuare in questa direzione, con la consueta passione, senza risparmio d’energie e in unità d’intenti, nel comune obiettivo di garantire al meglio la sicurezza di un territorio che, per estensione, morfologia, dinamiche demografiche ed economiche e per i postumi del sisma, ha caratteristiche del tutto peculiari.