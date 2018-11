RIETI - Succursale del liceo Pedagogico, salta l’accordo tra Provincia e scuola per trovare entro Natale una sede alternativa alla Sacchetti Sassetti. “Pur con tutta la buona volontà, non ci sono oggettivamente le condizioni per rispettare quell’intesa – dice il presidente della Provincia Mariano Calisse. - Ci sono sì due opzioni sul tavolo, ma al momento non ci sono soldi né per stipulare un contratto di affitto né per pagare le spese per l’adeguamento a scuola. Comunque sto lavorando ad una soluzione alternativa che mi riservo di comunicare alla scuola la prossima settimana".



