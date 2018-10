RIETI - Ritorno alla normalità, ma non per tutti all’Elena Principessa di Napoli: le 9 aule messe a disposizione dalla Pascoli a Campomoro non sono ancora pronte, e questo significa che per parte degli studenti sgomberati il 13 ottobre dalla Sacchetti Sassetti, stamattina, ci sarà ancora da arrangiarsi. Riprenderanno comunque le lezioni, ma la situazione andrà a regime tra domani e dopodomani, mentre il trasloco all’Itc e al Cpia di viale Maraini e al Varrone è andato a buon fine e si parte da oggi.



