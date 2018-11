© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Disorientati e delusi” e pronti a riprendere la mobilitazione: questa la posizione degli studenti dell’Elena Principessa di Napoli dopo la notizia che la Provincia non sarebbe stata in grado di onorare l’impegno preso un mese fa di dare al liceo Pedagogico una nuova, unica succursale subito dopo le vacanze di Natale.«In quanto rappresentanti d’isitituto ribadiamo il nostro stato di mobilitazione - si legge in una nota diffusa in mattinata - le ultime dichiarazione del neo eletto presidente della Provincia, ci lasciano profondamente disorientati e delusi in quanto sembra ancora difficile avere delle risposte certe e credibili da parte delle istituzioni in merito a una sistemazione stabile e sicura dei tanti studenti dislocati su sei sedi nel territorio comunale. Chiediamo quindi un immediato incontro con il presidente Calisse, i suoi delegati e chiunque rappresenti questo territorio politicamente. Vogliamo che i nostri diritti vengano presi in considerazione, non vorremmo essere costretti a tornare manifestare».Il presidente Calisse, anche ieri al Messaggero, é tornato a garantire di avere una soluzione alternativa per dare al Pedagogico una nuova succursale. Soluzione che potrebbe coinvolgere la Sabina Universitas, attraverso una diversa ricollocazione dei corsi accademici che, a cascata, libererebbe spazi per le classi sgomberate in tutta fretta dalla Sacchetti Sassetti il mese scorso.