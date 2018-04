RIETI - Dal convincente mix sonoro di voce, flauto traverso e pianoforte del Musi’ trio, che ha aperto l’iniziativa sabato 7 aprile, attraversando i talenti musicali e infine arrivare all’eleganza della musica antica. Un successo che dura da undici anni la rassegna musicale Primavera in Musica organizzata dall’Associazione culturale di promozione sociale Musikologiamo. Quattro concerti che hanno avuto un ottimo riscontro di critica per un connubio musicale interessante e capace di venire incontro ai gusti di un numeroso pubblico.



Aspetto piacevole della rassegna è stato il coinvolgimento delle giovani generazioni (Elena Eleuteri, Francesco Vespaziani, Giovanni Forlani, Giulia Trovatelli, Elisa Stoccada, Marianna Ottaviani, Agnese Fiorentini e Mattia Formichetti), che hanno realizzato un concerto sabato 14 aprile in occasione di Musica in Ospedale presso la Hall del Reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale provinciale San Camillo de’ Lellis di Rieti.



Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno dell’Associazione culturale di promozione sociale Musikologiamo e ai musicisti che hanno collaborato nella realizzazione della rassegna, il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi, Sandro Sacco e Paolo Paniconi, i giovani talenti musicali Emanuele Orsini e Filippo Vespaziani impegnati in un meraviglioso concerto sabato 21 aprile insieme alla partecipazione di Sandro Sacco, Emanuele Vespaziani e Vincenzo Grano presso la Chiesa di San Rufo. Protagonisti, sempre nella Chiesa di San Rufo, il duo di musica antica composto da Francesca Proietti e Edoardo Blasetti che ha concluso la rassegna musicale. Infine, un ringraziamento va al M° Giuseppe Grassi, Direttore Artistico del Teatro Comunale Sant’Agostino di Antrodoco.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



