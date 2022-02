Seggi per le primarie del centrosinistra: ecco la corretta distribuzione

RIETI - L'Ufficio Stampa del Comitato Primarie 2022 riportata la corretta distribuzione dei seggi in base alle sezioni elettorali:



1. Piazza del comune, portici navata centrale (sezioni elettorali 1,2,3,4,5,6,10,28)

2. Piazza Cavour, tra monumento alla Lira e edicola (sezioni elettorali 7,8,9,41)

3. Villa Reatina, giardinetti davanti al centro sociale (sezioni elettorali 34,35,51)

4. Campoloniano piazza meridiana (sezioni elettorali 22,32,33)

5. Madonna del cuore p.zza XXIII settembre, imbocco via De Juliis adiacente scuola Ricci (sezioni elettorali 17,18,19, 25,26,49)

6. Madonna del cuore p.zza XXIII settembre, imbocco via De Juliis adiacente scuola Ricci (sezioni elettorali 20,21,24)

7. Parcheggio ex piaggio Viale Maraini (sezioni elettorali 11,12,13,14,15)

8. Piazza Tevere, davanti edicola (sezioni elettorali 23,27,29,30,31)

9. Vazia piazza Adriano (sezione elettorale 36,37,38,39)

10. Casette piazza Caduti in Guerra (sezione elettorale 47)

11. Piani poggio fidoni parcheggio chiesa (sezioni elettorali 43,44,45,46,48)

12. S. Giovanni reatino giardini (sezione elettorale 42)

13. Chiesa nuova esterno ex chiesa elementare (sezioni elettorali 16, 50)



Si potrà votare dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e sarà necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale. Agli elettori verrà chiesto un contributo di 2 euro per sostenere le spese di organizzazione.

Tutti i seggi saranno allestiti all'aperto.