Martedì 27 Febbraio 2024, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:17

FOLIGNO - Il centrosinistra incorona candidato alla carica di sindaco Mauro Masciotti. L’ok definitivo è arrivato lunedì in seno a una riunione di coalizione in cui i dettagli della questione sono stati portati a sintesi e quindi definiti. Per oggi sarebbe, anche qui il condizionale è d’obbligo, programmata l’assemblea comunale del Pd e successivamente, forse già giovedì, ci sarà la presentazione del candidato alla carica di sindaco. Ora, definito questo aspetto, si dovrà comprendere come sarà sostanziata la squadra che andrà ad affiancare Masciotti, nome scelto per l’esperienza nella società civile e nell’impegno verso gli ultimi, nella corsa verso le elezioni comunali. Masciotti, tra l’altro, è direttore Caritas diocesana e delegato regionale Caritas, diacono. Tutti incarichi e ruoli rispetto ai quali ha dovuto effettuare una serie di approfondimenti legati all’accettazione della candidatura. E come è facile immaginare Masciotti lascerà quei ruoli per dedicarsi all’impegno con la politica sui è stato chiamato. Quando la candidatura sarà ufficializzata alla città sarà anche l’occasione per fare il punto su queste e su altre questioni. Prima fra tutte l’idea di città e, pur se prematuro ma neanche tanto, quali saranno i primi cinque punti programmatici. Per il resto è ancora tutto vincolato all’interno delle segreterie politiche dalle quali filtra poco o nulla. Certo è che il tempo scorre e l’appuntamento con le urne è sempre più vicino. Quindi tutto sarà chiarito con l’ufficializzazione definitiva della candidatura a sindaco di Mauro Masciotti che sarà il primo cittadino in pecore per la colazione di centrosinistra che ha messo insieme Pd, Patto X Foligno, Foligno 2030, Foligno in Comune, Movimento 5 Stelle. Nelle prossime ore si potrà capire di più e meglio e si sentirà, finalmente, anche la voce del candidato Masciotti.