Martedì 13 Febbraio 2024, 00:05

FOLIGNO - La coalizione di centrosinistra potrebbe aver individuato il candidato sindaco per le comunali di giugno. O meglio, c’è un identikit del candidato che tratteggia la figura di Mauro Masciotti, ferroviere e direttore della Caritas cittadina e persona da sempre in prima linea a sostegno dei più deboli. Identikit perché non c’è ancora l’ufficialità che potrebbe esser arrivata ieri sera nel corso di una riunione politica, tra rappresentanza della coalizione locale e regionale, che segue un altro summit che s’è svolto, tra i regionali, ieri mattina a Perugia. E proprio dal confronto nel capoluogo sarebbe stata indicata la figura di Mauro Masciotti come potenziale candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Una situazione che secondo alcune componenti dello stesso centrosinistra viene vista come scelta calata dall’alto. Ovviamente il riferimento non è sulla persona, apprezzata da tutti al di la dell’appartenenza politica dei singoli, ma sul metodo che ha portato a questa scelta. Probabilmente a breve si avrà qualche comunicazione da parte della coalizione per capire come procederà la corsa verso le comunali. Gli ultimi rumors hanno rilanciato anche un contatto con l’ex dirigente scolastica Giovanna Carnevali. Quindi il candidato sindaco non sarà Marco Mariani, come lui stesso aveva avuto modo di confermare nelle scorse settimane, né Diego Mattioli e nemmeno Andrea Luccioli o Mario Gammarota e David Fantauzzi. E queste ultime settimane, nel silenzio più totale dei partiti, sono state invece cariche di incontri, confronti e scontri per definire strategie, prima fra tutti quella del rilancio dell’azione del centro sinistra. E la ridda di nomi che s’è succeduta ora dopo ora, tra i quali quelli di Alessio Miliani (già consultore dell’ex sindaco Nando Mismetti), Renato Cesca (imprenditore e presidente dell’associazione La Scintilla) o Danila Bizzarri (avvocato già consultore dell’ex sindaco Maurizio Salari), solo per citarne alcuni pare abbia trovato la quadra con l’identikit che porta a Mauro Masciotti.