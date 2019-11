I COMMENTI

Augusto Conticelli (Vice-Presidente Borgo Quinzio)

Giancarlo Marsili (Allenatore Atletico Canneto)

Borgo Quinzio

Atletico Canneto

RIETI - Termina in pareggio (1-1) il derby sabino tra la neopromossa Borgo Quinzio e l’esperta della categoria Atletico Canneto. Torna a conquistare punti il Borgo dopo 4 giornate di astinenza, mentre l’Atletico, dopo tre sconfitte consecutive, conquista un punto che sicuramente dà morale.Primo tempo gradevole, giocato a buoni ritmi da entrambe le formazioni, che non hanno esitato a giocare in maniera maschia. Gli ospiti sono desiderosi di uscire dalla crisi di risultati e passano in vantaggio al 28’ con Miconi. Al 36’, paura per i tifosi del Canneto: durante uno scontro aereo, il capitano Emanuele Ceccarelli ha subìto un colpo fortuito al volto, che ha causato la rottura del naso; il giocatore è stato poi trasportato con l’ambulanza presso l’ospedale di Rieti. Dopo aver perso il capitano, l’Atletico perde anche il vantaggio: su un lancio da centrocampo, l’estremo difensore ospite Ferazzoli, in uscita, abbatte Lupi. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: calcio di rigore, battuto e trasformato dallo stesso Lupi. Si va al riposo sul punteggio di 1-1. Ripresa meno intensa, con le due formazioni che sono calate fisicamente. Alcune buone incursioni del Canneto impensieriscono l’estremo difensore di casa, ma non sortiscono alcun effetto. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un corner, i granata vanno vicinissimi al 2-1 con un colpo di testa di Micarelli, ma è pronto e reattivo Ferazzoli a disinnescare la conclusione. Termina così, perciò, il match: a Talocci, finisce 1-1 tra Borgo Quinzio ed Atletico Canneto.Nel dopo gara, sono arrivate le prime notizie sulle condizioni del capitano dei biancoblu: Ceccarelli ha eseguito una tac, che ha riscontrato la frattura del naso. Il ragazzo è stato successivamente dimesso dalla struttura. Nei prossimi giorni saranno svolti altri accertamenti.: «Abbiamo iniziato bene, con la squadra ben disposta in campo, coprendo bene gli spazi e siamo riusciti a costruire gioco sia a centrocampo che in attacco. Siamo andati in svantaggio su una deviazione fortuita del nostro difensore, che ha spiazzato il portiere; non ci siamo disuniti e abbiamo continuato a cercare il pareggio, che è arrivato con un calcio di rigore conquistato e realizzato da Lupi. Partita maschia fin dai primi minuti, con vari infortuni da ambo le parti; purtroppo, su uno scontro aereo, un ragazzo del Canneto è dovuto uscire in ambulanza. Nella ripresa, non abbiamo mollato nulla e potevamo andare in vantaggio con Micarelli, entrato da poco. Complimenti ad entrambe le squadre e un in bocca al lupo per la guarigione al giocatore del Canneto».: «Anzitutto, vorrei fare gli auguri di una pronta guarigione al nostro capitano Emanuele Ceccarelli. Quella di oggi è stata la solita partita che, purtroppo, abbiamo giocato nelle scorse: sempre lo stesso copione…giochiamo bene ma non raccogliamo quello che ci spetta. Spero che questa sfortuna che ci perseguita, ci possa finalmente abbandonare, prima o poi. Infine faccio anche i complimenti al Borgo Quinzio ed al loro allenatore: bravi!».: Pucciarelli, Fasano, Badje, Baginka, Fioravanti, Fabriani, Maccioni, Giannetti, Lupi, Tranquilli, Valzecchi. A disposizione: Nobili, Lucarelli, Massimiani, Mechelli, Micarelli, Lo. Domenici, Sallusti, Tiberti, Visco. All. Massimo Aluffi: Ferazzoli, Innocenzi, Petrivelli, Cacchiani, Rausa, Ceccarelli, Pastorelli, Miconi, Maiali, Croce, Mencio. A disposizione: Ballanti, Carboni, Imperatori, Ori, Pandimiglio, Piermarini, Tomassetti. All. Giancarlo Marsili.