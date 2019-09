LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

Allenatore

LA SOCIETA’

Presidente

Vice-Presidenti

Tesoriere e Patron

Direttore Generale

Segretario

Dirigenti

RIETI - L’Alba Sant’Elia scalda i motori per l’inizio del campionato di Prima categoria 2019.20. La formazione granata, quest’anno, ha davvero voglia di migliorarsi e di superare quanto di buono fatto nello scorso anno. La scorsa stagione è stata giocata dagli uomini di mister Fioravanti in maniera altalenante: inizio in sordina, per poi arrivare (a cavallo tra novembre e marzo) ad una serie di risultati consecutivi che aveva fatto ben sperare la piazza, salvo poi terminare il campionato con qualche lacuna fisica e mentale. Il crollo di fine campionato, dunque, ha portato la squadra a non poter disputare la coppa Lazio di quest’anno, obiettivo abbordabilissimo per l’Alba di metà stagione. Ora, però, si azzera tutto. La squadra è stata rinforzata con l’arrivo di 7 innesti, che sicuramente daranno una mano ai granata nel percorso di crescita.«La rosa è stata migliorata, sia come qualità che come numero di presenti - spiega il segretario Marco Ianni - Sarà un campionato difficile, duro ed equilibrato, sia per le reatine che per le romane, che non si conoscono ancora. Noi cercheremo in primis di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione…sicuramente i ragazzi si impegneranno tantissimo. Siamo molto soddisfatti della nostra rosa, fatta da uno zoccolo duro coeso e unito, più alcuni innesti di assoluta qualità e affidabilità che hanno sposato il nostro progetto. Siamo pronti!».Gli ingredienti per far bene, quindi, ci sono tutti. Riuscirà l'Alba a rendersi protagonista del campionato? Sarà il campo a deciderlo.: Cosmin Chirciu (confermato), Franceco Napoleone (conf.).: Riccardo Alesse (conf), Simone Cardini (conf.), Francesco Carloni (da Capradosso), Alessandro Cesaretti (conf.), Igino Palluzzi (conf.), Marco Panitti (da Bf Sport), Simone Samperna (conf.), Daniele Tempesta (da Grotti).: Tiziano Buzzi (da Capradosso), Marco Caffarelli (conf.), Matteo Cardini (conf.), Alessio Cesaretti (conf.), Lorenzo Franceschini (da Valle Aterno Fossa), Daniele Gregori (conf.), Juri Liberali (conf.).: Andrea Antonacci (da Bf Sport), Simone Cantonetti (conf.), Simone Ortenzi (da Capradosso), Francesco Papucci (conf.).: Marcello Fioravanti.: Marco Pitoni.: Marco Colasanti e Paolo Rosati.: Paolo Colasanti.: Stefano Valentini.: Marco Ianni.: Roberto Cantonetti, Dino Grifoni, Latifi Blerton, Stefania Colasanti, Iliana Mosconi.