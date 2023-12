In allestimento il presepe della diocesi di Rieti in piazza San Pietro

RIETI - Verrà inaugurato sabato prossimo, 9 dicembre, alle 17 il presepe in fase di realizzazione in piazza San Pietro in occasione del Natale.

Il presepe della Diocesi di Rieti raffigura la prima natività della storia, quella realizzata nel 1223, ottocento anni fa, a Greccio da San Francesco.

Al centro della scena, con personaggi a grandezza naturale, la Madonna e San Giuseppe e, a reggere il Bambino da deporre nella mangiatoia c'è San Francesco. Sullo sfondo, affreschi della Valle Santa reatina.