© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà lo scrittore Dario Pontuale con il romanzo “Certi ricordi non tornano” (Cartacanta), ad aprire, venerdì 25 gennaio alle ore 17 presso la Biblioteca Paroniana, l'undicesima edizione del Premio Letterario Città di Rieti Centro d’Italia, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche per questa edizione è stata promossa l'iniziativa “Adotta un libro” in collaborazione con cinque Istituti superiori (Liceo Artistico A. Calcagnadoro, ITE Luigi di Savoia, Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli, Liceo Scientifico C. Jucci, I.I.S. C. Rosatelli).Lo scrittore romano studioso di letteratura otto-novecentesca è autore dei romanzi La biblioteca delle idee morte, L'irreversibilità dell'uovo sodo, Nessuno ha mai visto decadere l'atomo di idrogeno. Ha curato edizioni di Flaubert, Maupassant, Conrad, London, Svevo, Salgari, Checov.L’incontro sarà condotto dall'Assessore alla cultura Gianfranco Formichetti. Per ulteriori informazioni sul Premio:www.premioletterariorieti.it.