Giornata internazionale della montagna: evento culturale del Cai di Amatrice e 6^ edizione del premio Andrea Tomei

RIETI – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito, nel 2002, la giornata internazionale della Montagna fissando la data dell’11 dicembre per celebrare, a livello mondiale, con specifiche iniziative, la Montagna. L’obiettivo è quello di rendere consapevoli i cittadini dell’importanza delle montagne per il pianeta, evidenziare le opportunità e le criticità dello sviluppo delle regioni montane e costruire alleanze per apportare cambiamenti positivi per i popoli e per l’ambiente di montagna.

In occasione di questo importante appuntamento lunedì 11 dicembre, dalle ore 10.00, presso l’Auditorium della Laga, la sezione Cai di Amatrice organizza un evento culturale dedicato alla conoscenza dell’ambiente montano in generale focalizzando l’attenzione sulla conoscenza della catena dei Monti della Laga che incornicia e caratterizza la conca amatriciana. All’evento saranno presenti tutti gli studenti del Liceo Scientifico Marchionne di Amatrice e le classi II dell’Aldo Moro di Passo Corese che hanno scelto questa occasione per conoscere il territorio di Amatrice.

La manifestazione sarà aperta dai saluti del Presidente della locale sezione Cai, del sindaco del Comune di Amatrice, del vicepresidente del Cai regionale, del presidente della Commissione Tam (Tutela Ambiente Montano) Nazionale, della dirigente della scuola Marchionne. Ai saluti istituzionali seguiranno approfondimenti scientifici curati dal Prof. Giancarlo Tondi, del Cai Amatrice, con un contributo sulle caratteristiche e peculiarità dei Monti della Laga, e dai prof.

Roberto Ruggeri e Mario Contarini dell’Università della Tuscia.

A seguire, dopo un intervento della Prof.ssa Lo Monaco, che presenterà l’offerta formativa dell’Università, ci sarà la premiazione dei due vincitori del premio di Laurea “Andrea Tomei” giunto alla 6° edizione. Grazie alla collaborazione con l’Università della Tuscia, dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, la Commissione Regionale Tam del Cai e al finanziamento del gruppo regionale Cai del Lazio e della sezione Cai Amatrice, verranno assegnati due premi: alla dott.ssa Antonia Lippa e alla dottoressa Irene Giubilei che illustreranno brevemente le loro tesi di laurea magistrale del Corso di Laurea in “Conservazione e Restauro dell'Ambiente e delle Foreste”.

Sarà ancora una volta l’occasione per ricordare Andrea, giovane amatriciano, socio e operatore Tam del Cai Amatrice, laureato nell’Ateneo Viterbese, diplomato presso il liceo di Amatrice, scomparso a causa del sisma del 2016. I giovani studenti e tutti i presenti avranno l’occasione di partecipare ad una giornata di conoscenza dell’ambiente montano e soprattutto potranno condividere il ricordo di un ragazzo unico che con grande impegno si era dedicato alla conoscenza e alla salvaguardia delle Terre Alte, splendido esempio per le nuove generazioni.