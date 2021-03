A Formello i Premi Scopigno consegnati a Immobile, Inzaghi e Tare. Foto

RIETI - Il patron della Scopigno Cup Fabrizio Formichetti ha fatto visita a Formello per la consegna dei premi Manlio Scopigno relativi alla stagione 2019/2020. Sono quattro i riconoscimenti attribuiti alla società biancoceleste, andati a Ciro Immobile, Simone Inzaghi, Igli Tare e Stefano De Martino.

Immobile ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore della Serie A, in una stagione che lo ha visto essere anche il capocannoniere in Europa con tanto di vittoria della Scarpa D'Oro. Ad Igli Tare, diesse dei biancocelesti, è andato invece il riconoscimento di "Manager Of The Year", mentre Simone Inzaghi che ha avuto il merito di tornare a regalare alla Lazio il palcoscenico della Champions League è andato il premio come miglior allenatore della Serie A. Infine consegnato un riconoscimento anche a Stefano De Martino, responsabile della Comunicazione.

«Ringrazio la SS Lazio ed il presidente Claudio Lotito che ci ha permesso, nonostante l'emergenza Covid, di poter procedere con la premiazione - ha detto Fabrizio Formichetti - rivolgo già da ora a tutti i club e agli amici, l’invito per la ventinovesima edizione dello Scopigno Cup che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre 2021».

Il prossimo passo è quindi già fissato, per una Scopigno Cup che è riuscita ad andare avanti nonostante l'emergenza sanitaria con tutte le sue attività e che si rinnoverà anche per il 2021.

