Assegnati i premi Cr Lazio 2022/23: Nuova Rieti e Accademia Sabina fanno il pieno. Foto

RIETI - La sala consiliare del Comune di Rieti è stato teatro delle premiazioni dei vari campionati di calcio provinciali e regionali che il Comitato Regionale Figc del Lazio ha consegnato alle varie società del territorio reatino che si sono distinte nel corso della stagione 2022/23.

Sei i club insigniti ognuno dei premi vinti: Amatrice (oggi Amatrice Rieti), Nuova Rieti Calcio, Città di Rieti (oggi Fc Rieti), Passo Corese, Accademia Calcio Sabina e Velinia.



Ad aprire la cerimonia è stato il delegato provinciale Figc di Rieti Raffaele Focaroli il quale dopo aver salutato i presenti in sala ha detto: «Tante le società del nostro territorio, che si sono distinte ai massimi livelli sia in ambito provinciale che regionale.

I settori giovanili sono fondamentali è l'essenza di ogni sport».



A fare gli onori di casa in sala, il Vice Sindaco del Comune di Rieti Chiara Mestichelli: «È un gran piacere vedere questa sala gremita di giovani. Considero, questo, un momento importante dell'anno perché si riflette e si valuta su quanto fatto l'anno precedente. Lo sport è sostanza e valorizza tutti quei principi etici essenziali che rappresentano il motore di ogni disciplina».



Assente il presidente Melchiorre Zarelli, è stato il consigliere regionale Figc del Lazio Umberto Fusacchia a rappresentarlo: «Porto i saluti di Zarelli, colui che più di altri ha istituito negli anni questo appuntamento. Oggi è la festa del calcio reatino e premieremo chi ha vinto, ma anche chi ha mostrato disciplina. Mi auguro che il calcio reatino continui a crescere attraverso voi giovani».



Una volta assegnati i premi, dalla categoria giovanile più bassa a quella senior più alta, ha preso la parola Tito Capriccioli, in qualità di presidente dell'Asd Amatrice che lo scorso anno ha vinto il campionato regionale di Promozione. «I premi disciplina sono fondamentali - ha detto -, ma io mi "accontento" anche del campionato vinto. Giovani fondamentali per lo sport della nostra provincia che alimentano anche le prime squadre. Noi ci crediamo, abbiamo iniziato questo percorso col settore giovanile di Federico Dionisi, cercando di creare dei legami tra i territori per fare sì che in un futuro nemmeno troppo lontano si possa trovare una collaborazione totale sull'intero territorio provinciale».



Questi i premi assegnati nelle varie categorie provinciali e regionali:

Premi disciplina

Under 14: Accademia Calcio Sabina; Under 15: Nuova Rieti Calcio; Under 17: Accademia Calcio Sabina; Juniores Provinciale: Accademia Calcio Sabina; Terza Categoria: Nuova Rieti Calcio; Seconda Categoria: Velina; Prima Categoria: Città di Rieti (oggi FC Rieti 1936).

Premi vincitori dei campionati

Under 15: Nuova Rieti Calcio; Under 17: Nuova Rieti Calcio; Under 19: Passo Corese; Terza categoria: Nuova Rieti Calcio; Promozione: Amatrice.