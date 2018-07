RIETI - Il Consiglio dei ministri ha approvato un ampio movimento di prefetti. «È la testimonianza - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - dell'attenzione al territorio che intendo mantenere e rafforzare in questo mio mandato». «L'obiettivo - ha aggiunto - è di affiancare le amministrazioni locali e i sindaci, rispondendo alle più diverse istanze di sicurezza e legalità delle comunità locali. Questo il senso delle nomine e degli spostamenti di oggi». Ecco nel dettaglio i movimenti decisi dal Cdm che riguardano Rieti e il territorio reatino:



Valter Crudo: coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari



Giuseppina Reggiani: prefetto di Rieti



Carmine Valente: da vice capo dipartimento per le libertà civili e immigrazione a direttore di struttura di missione per

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 2016

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



