Cenano e fuggono senza pagare, il ristorante li rintraccia grazie a Fb: «Venite a saldare»

Ultimo aggiornamento: 16:58

«Non so che educazione abbiate ricevuto dai vostri genitori e mi spiace molto per loro, ma se non volete che mandiamo queste immagini in alta qualità alla Polizia postale e ricevere la conseguente denuncia a casa, siete pregati di venire a saldare il vostro conto". Così hanno scritto su facebook i titolari del ristorante Koko The Sushi Revolution a Quartu Sant'Elena in Sardegna, allegando ovviamente le foto dei due ragazzini che avevano fatto la volata dopo aver consumato una lauta cena a base di pesce.A raccontarlo è il quotidiano L'Unione Sarda . Venerdì sera due giovanissimi, vestiti con calzoncini corti e maglietta nera, si sono presentati al ristorante. Si sono seduto a un tavolo e dopo aver mangiato le specialità di pesce crudo del locale, invece di saldare il conto hanno aspettato che i camerieri fossero distratti per guadagnare l'uscita.Pessima mossa. Quando a fine serata il proprietario a tirato i conti, si è accordo che qualcuno non aveva saldato un tavolo. E così Fausto Huang Huang, è corso a esaminare le immagini delle telecamere di sicurezza e si è accorto della fuga. Gli è bastato poco per oscurare i volti dei ragazzi e lanciare l'avvertimento social: «O tornate a pagare il conto, o mando tutto alla polizia». Qualche ora e i due furbacchioni si sono presentati al locale, contanti alla mano."È stata una ragazzata, i due giovani l'hanno capita - racconta il proprietario all'Unione sarda - Si sono giustificati dicendo che si erano dimenticati a casa il portafogli e che spaventati, invece di comunicarcelo per trovare una soluzione, hanno preferito scappare pensando di farla franca". Il conto? "Ho chiesto una cifra simbolica: 20 euro".