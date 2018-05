CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Emergono altri particolari sul caso del maxi ammanco - pari a 200mila euro - registrato nella sede di via Garibaldi (nella foto) di Poste italiane, mentre due ispettori centrali dell’istituto proseguono, in piena collaborazione con le forze dell’ordine, a scandagliare tutte le operazioni effettuate dall’ufficio finanziario della sede centrale reatina di Poste, confrontandole con le denunce e le segnalazioni di anomalie raccolte in questi ultimi due mesi. Un lavoro di verifica che va di pari passo con la raccolta di...