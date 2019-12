LA CRONACA

Ultimo aggiornamento: 17:15

RIETI - Vittoria di misura (1-2) per la formazione del Selci che ha battuto in trasferta la neopromossa in Seconda categoria Posta, nel match di recupero della XII giornata, gara non disputata per lutto. Con questi 3 punti, i sabini conquistano il secondo gradino del podio, a pari punti con Piazza Tevere. Situazione delicata in casa Posta: la matricola reatina, con questa sconfitta, allunga la striscia negativa, ora arrivata a quota 5 gare consecutive.Succede tutto nella prima frazione di gioco. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa, al 14’, con un gol di Miguel su una ripartenza in contropiede. Il vantaggio, però, dura solo 2’, perché Benedetti, con un colpo di testa dopo gli sviluppi di un corner, pareggia il conto dei gol. Trascorrono solo 60 secondi e Selci si porta avanti con la rete di Luca, bravo a trovare l’angolino con una conclusione da fuori area. Il primo tempo, perciò, si chiude sul punteggio di 1-2. Parziale che non muta nella ripresa, con Selci che gestisce la gara. Il match, quindi, termina con la vittoria dei sabini.«È un momento difficile per la squadra: bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare sodo e prepararsi per la trasferta di Torano. Un in bocca al lupo a Selci e un grazie all'arbitro, finalmente bravo, mandato dalla Federazione».«Partita maschia su un campo al limite della praticabilità. Siamo andati sotto al 14° del primo tempo ma, con la tenacia giusta e il duro lavoro svolto nella sosta, in 3 minuti abbiamo ribaltato il risultato prima, al 16°, con il giovane Benedetti e poi, al 17°, con Florin Luca; dopodiché, abbiamo amministrato il risultato fino al 90°».Fiamignano Equicola* 31Piazza Tevere, Selci 24Poggio San Lorenzo* 22S.Susanna 18Atletico Cantalice*, Velinia 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta* 9Monte San Giovanni*, Casperia* 6* gare in meno