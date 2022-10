Terni. Ancora niente a Piediluco per il Postamat. Interviene nuovamente l'assessore Stefano Fatale

I residenti e i turisti sono infuriati dopo aver letto la notizia che Poste Italiane ha installato presso l’ufficio postale di Collescipoli un nuovo Postamat in grado di effettuare tutte le operazioni e disponibile tutti giorni della settimana 24 ore su 24. «Non è che vogliamo fare campanilismo- sostiene Giovanni – anzi tutt’altro. Siamo ben contenti per gli abitanti di Collescipoli del nuovo servizio ma non riusciamo a capire come a Piediluco rimanga molto difficile installare un Postamat». «Se l’avessero dimenticato- continua Francesco- ricordiamo che l’ufficio locale (nella foto) apre tre volte alla settimana e il nuovo servizio potrebbe anche servire gli abitanti di Marmore. Inoltre è da ricordare che il paese è sede del canottaggio azzurro tutto l’anno ed inoltre, tanto per non dimenticare, si tratta di un paese turistico oltre che itinerario per il passaggio di pellegrini sulla via Francigena». Evidentemente, però, a Poste Italiane tutto questo non interessa. Nei mesi scorsi si era evidenziato un certo interesse dell’ente per un Postamat nella frazione lacustre, poi non si è saputo più niente. Tanto per ricordare anche la banca di Spoleto ha lasciato il paese, anche se è vero che c’è l’ufficio postale di Marmore e a 12 chilometri di distanza quello di Arrone. Soltanto adesso, con l’installazione a Collescipoli il problema è ritornato di attualità . «Ritornerò alla carica- afferma Stefano Fatale assessore allo sviluppo economico del comune di Terni- mi avevano promesso qualcosa, niente di sicuro, avrebbero valutato la questione Piediluco. Sono d’accordo che nel paese del lago- continua- il Postamat sia molto importante. Non si può immaginare un paese turistico con la sede nazionale di canottaggio senza la copertura del servizio. Comunque non mollerò. Sarò preciso tra qualche settimana - conclude l’assessore- sulle intenzioni di Poste Italiane».In attesa delle intenzioni di Poste, intanto,nella frazione si parla di una nuova raccolta di firme per spronare l'ente a prendere inc considerazione la possibilità di un servizio a Piediluco.