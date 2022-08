Rieti, capi di abbigliamento contraffatti sequestrati

RIETI - Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Rieti e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Ufficio delle dogane di Viterbo - Sezione di Rieti, hanno condotto sul territorio articolate attività di controllo nell’ambito delle iniziative di contrasto al traffico di merce contraffatta e pericolosa per la salute pubblica, che hanno permesso di sottoporre a sequestro penale articoli di abbigliamento intimo risultati non conformi a quanto dichiarato in etichetta, in violazione della normativa vigente a tutela della salute dei consumatori.

L’operazione ha permesso di sventare l’immissione sul mercato di articoli nocivi per i consumatori, anche a seguito degliapprofondimenti e leanalisi operate dal Laboratorio Chimico di Roma dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli,che hanno fatto emergere che parte della merce campionata presso un esercizio commerciale situato nel Comune di Rieti non era a norma. Gli articoli non conformi sono stati sottoposti a sequestro penale e il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio di prodotti con segni mendaci.

L’operazione congiunta è stata eseguita nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia delle Dogane e Monopoli - DT IV Lazio e Abruzzo ed il Comune di Rieti, formalizzato a Gennaio 2022, per il contrasto alla vendita di merci contraffatte e/o nocive.