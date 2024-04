Nocera Umbra, blitz della polizia locale e dei carabinieri: scoperta discarica abusiva

NOCERA UMBRA - C’erano anche segnali stradali di proprietà del Comune in una discarica abusiva individuata a Nocera Umbra in un blitz congiunto tra polizia locale e carabinieri. A renderlo noto lo stesso comune guidato dal sindaco Virginio Caparvi che ha anche dato notizia dell’individuazione del presunto responsabile che è stato denunciato per reati ambientali e ricettazione. Grazie ad un’azione congiunta della polizia locale e dei carabinieri della stazione di Nocera Umbra è stata individuata una discarica abusiva nei pressi di Nocera Scalo.

Gli agenti della Locale, guidati dal capitano Luigi Monarca e – spiegano ancora dal Comune - i militari, coordinati dal maresciallo maggiore David Tenti (comandante della Stazione di Nocera Umbra), hanno rinvenuto una quantità considerevole di materiale di varia tipologia, tra cui elettrodomestici, caldaie da riscaldamento, perfino segnali stradali di proprietà del Comune. “Dopo veloci accertamenti – viene sottolineato - è stato possibile individuare il presunto responsabile, immediatamente denunciato per presunti reati ambientali e ricettazione”.

L’area è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori controlli per verificare l’eventuale presenza di materiali pericolosi ed inquinanti. Soddisfazione per l’operazione congiunta di polizia locale-carabinieri, “volta alla salvaguardia ambientale del territorio e al rispetto delle regole, soprattutto in una delicata tematica quale è lo smaltimento dei rifiuti”, è stata espressa dal sindaco Caparvi.