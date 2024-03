Perugia, la polizia locale da ieri ha in dotazione i taser. Sulle divise c'è anche la body cam

PERUGIA - Anche a Perugia la polizia locale da ieri, mercoledì 13 marzo, ha in dotazione il taser. Gli agenti che lo potranno utilizzare, avranno in dotazione anche una bodycam, una piccola telecamera agganciata alla divisa che riprenderà tutte le azioni durante i servizi in cui viene usata la nuova pistola a impulsi. Si chiude così l’iter, avviato più di un anno fa, per dotare la polizia locale perugina di questo tipo di strumentazione «cui potrà ricorrere il corpo nell’esercizio delle proprie funzioni, e nei casi di accertata pericolosità, allo scopo di tutelare la propria incolumità fisica e per prevenire fenomeni di microcriminalità». Così l’assessore comunale con delega alla Sicurezza, Luca Merli, che ieri ha preso parte alla consegna dei taser agli agenti.

I NUMERI Sono due le pistole ad impulsi che, da ieri, primo giorno di una fase di sperimentazione lunga sei mesi, sono in dotazione agli agenti della polizia locale. Una terza, già in dotazione al corpo guidato dalla comandante Nicoletta Caponi, viene tenuta come riserva. Ma quali sono gli agenti che potranno utilizzare il taser? Quelli del Nucleo decoro urbano di Fontivegge (che ha sede in via del Macello) e dell’Ufficio di sicurezza urbana. Nove in tutto gli agenti che, come previsto dalla legge, hanno fatto il corso per utilizzare questo tipo di strumentazione. Nel corso dei prossimi sei mesi dunque il Comune monitorerà gli sviluppi per poi tirare le conclusioni e valutare se dare corso al progetto anche in futuro.

C’è oltretutto da ricordare che dall’estate (giugno), a proposito di nuovi strumenti e di sistemi di sicurezza in difesa degli agenti, la polizia locale ha in uso anche lo spray al peperoncino. Delle venti bombolette che erano state date inizialmente alle pattuglie in servizio, c’era ancora in prima fila il Nucleo decoro che opera sulla zona calda della città, quella di Fontivegge dove continuano quotidianamente gli interventi delle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza al territorio.

I COMMENTI Oltre all’assessore Merli, sono intervenuti anche i consiglieri comunali Lorenzo Mattioni e Luca Valigi (Lega) «Per la Lega la sicurezza è una priorità. In questi anni ci siamo impegnati per garantire sempre maggiori controlli sul territorio e per mettere la polizia locale nelle condizioni di svolgere in sicurezza il proprio lavoro anche in considerazione delle sempre maggiori attività loro affidate. Pensiamo ad esempio all’aggressione che gli agenti hanno subito in via del Macello da parte di uno squilibrato: da oggi per i male intenzionati sarà sicuramente più difficoltoso adottare comportamenti irriguardosi nei confronti dei nostri custodi».