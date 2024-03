La Sabina piange la morte del “comandante” Sestilio Sautelli

RIETI - Si è spento questa mattina all’età di 72 anni “Il comandante”, come era affettuosamente definito da colleghi e amici, l’ufficiale della Polizia Locale, ormai in pensione, Sestilio Sautelli.

Sestilio Sautelli ha lottato fino alla fine come un leone contro la malattia contro la quale combatteva da alcuni anni dopo che si era ritirato dal servizio ed era andato a vivere a Stimigliano.

Persona attiva con incarichi presso il Comune di Poggio Catino e poi a capo del servizio di Polizia locale dell’Unione dei Comuni “Nova Sabina” della quale era responsabile e dove ha prestato servizio come ufficiale per anni prima della pensione.

Il ricordo

«Persona di quelle che lasciano il segno – ricorda l’ex primo cittadino di Poggio Catino Roberto Sturba - il “comandante” Sautelli non era uno di quelli che passava inosservato.

Sempre presente in servizio, attivo e rispettoso in maniera integerrima delle regole. In servizio abbiamo collaborato per anni e per chi come me lo ha conosciuto bene non potrà non convenire che al di là di un carattere che a volte, poteva sembrare spigoloso ma vi garantisco non lo era, si è sempre dimostrato una persona dal lato umano e dal cuore davvero grande».