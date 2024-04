Domenica 14 Aprile 2024, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:28

FOLIGNO - Sempre più cittadini smarriscono mazzi di chiavi, sia di casa che per le auto, e non sempre se ne accorgono in tempi brevi. Va da se che non è affatto facile risalire non tanto al luogo ma ad una possibile zona dove lo smarrimento è avvenuto. Ma, di converso, c’è una possibilità non sempre praticata, per verificare l’ipotesi di un possibile recupero. Quella possibilità è al Comando della polizia locale dove sono conservate tutte le chiavi rinvenute, sia dagli stessi agenti che in qualche caso consegnate da solerti cittadini, che possono essere visionate e poi in caso di conferma di individuazione del proprietario riprese.

IL CATALOGO

Per molti di quei mazzi di chiavi è stato realizzato anche un vero e proprio catalogo online con tanto di foto liberamente consultabile da chiunque. Anche perché non è detto che chi perde questa tipologia di oggetto sia necessariamente un residente. Potrebbe trattarsi anche di qualcuno che passa in città per lavoro o come turista. Quindi basta collegarsi al sito web istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.foligno.pg.it e inserire nella stringa di ricerca “oggetti smarriti”. Si viene reindirizzati in una ulteriore pagina, quella dedicata alla polizia locale e trai vari collegamenti c’è anche quello degli oggetti smarriti. Qui si trova il link al database dove sono state caricate le fotografie degli oggetti rinvenuti, e che possono essere resi visibili, che sono stati tutti, ovviamente, già catalogati. Lo scopo è quello di favorire la restituzione degli oggetti smarriti e, soprattutto, delle chiavi che possono essere dotate di un particolare portachiavi, di un nastrino o di qualsiasi altro elemento utile a collegare l’oggetto al proprietario che le ha smarrite.

IL SERVIZIO

Si tratta di un servizio al cittadino che può apparire meno importante di quanto, invece, lo è. Basti pensare che il mazzo di chiavi perduto lo si ritrova in tempi ragionevolmente rapidi si evitano costi ulteriori legati alla riproduzione in copia delle chiavi stesse o, nei casi più onerosi, della sostituzione completa di tutte le relative serrature. Tra gli oggetti smarriti catalogati e con le foto rese disponibili, oltre a centinaia di mazzi di chiavi ci sono anche occhiali da vista, da lettura e custodie e anche un piccolo marsupio da cintura. Da parte del Comando della polizia locale, guidato dal tenente colonnello Simonetta Daidone, viene ancora una volta ribadita l’importanza di segnalare e denunciare lo smarrimento. Ciò consente da un lato di velocizzare i tempi di restituzione e dall’altro dà certezza che il bene perduto e rinvenuto sia effettivamente riconducibile al proprietario. Molte di quelle chiavi, inoltre, hanno anche ciondoli e altro che possono contribuire ad una loro attribuzione certa. Un bilancio, quello della restituzione degli oggetti smarriti, che segnala molti casi di riconsegna ai legittimi proprietari che possono così tirare un sospiro di sollievo anche perché più che il valore economico, pure importante, molto spesso a pesare è il legame affettivo con il bene smarrito che potrebbe ricordare un particolare evento, una data, e più in generale un legame. Quindi quando si perde qualcosa prima di darsi per vinti è meglio verificare con una visita al Comando o andando sul sito del Comune.