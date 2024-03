Bevagna, le targhe dell’auto non corrispondo: scatta maxi multa e fermo del veicolo

BEVAGNA - Viaggia a bordo di un’auto con targhe diverse tra fronte e retro, la polizia locale lo scopre e scatta maxi multa e fermo del veicolo. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di Bevagna, in provincia di Perugia, guidati dal comandante Ermelindo Bartoli, durante i periodici controlli del territorio, hanno individuato e controllato il conducente di un’autovettura che circolava per le vie del centro storico con una targa anteriore diversa rispetto a quella posteriore. Dai controlli effettuati è emerso che la targa anteriore non apparteneva al veicolo fermato, bensì ad altro veicolo. Al conducente è stata applicata una sanzione amministrativa di oltre 2.000 euro, con la relativa segnalazione alla Prefettura.

Il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo per un periodo di tre mesi e per circolare di nuovo, alla fine del fermo, dovrà essere reimmatricolato e fornito di nuove targhe. «Circolare con una targa diversa – spiega il comandante Bartoli - è particolarmente grave, perché nel caso di reati o di violazioni potrebbe risultare particolarmente difficile risalire al proprietario e, nel caso di incidenti, risulterebbe a rischio il risarcimento per i terzi danneggiati».