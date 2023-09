Poggio Bustone, al via la 73esima sagra della porchetta: domani il concerto degli Area 765

RIETI - Una tradizione che dura da più di settant’anni, quella della sagra della porchetta a Poggio Bustone, e che anche nel 2023 si rinnova con 4 gironi di festa e stand gastronomici. Ricco il programma previsto in paese da oggi fino a domenica 1° ottobre, durante il quale non mancheranno le iniziative e la musica: spicca in questo senso il live degli Area 765, ex Ratti della Sabina, fissato per domani alle 22 ai Giardini di Marzo, sotto l’ombra della statua dedicata a Lucio Battisti.



Un concerto che chiude il tour estivo della band capitanata da Stefano Fiori, reduce da un momento positivo con diverse date in tutto il centro Italia: «È stata una bella estate per noi – commentano gli Area765, che anticipano – Anche a Poggio Bustone non mancheranno i classici del nostro repertorio, con l’aggiunta di qualche pezzo inedito».



Una scaletta che ripercorrerà la lunga carriera di Ratti della Sabina e Area765, attraverso più di vent’anni di musica: da “Chi arriva prima aspetta” a “L’ultimo tango”, passando anche per la più recente “Svincoli” e per l’immancabile “Tra la luna e la tua schiena”. L’appuntamento, si sa, è sempre lì: sotto al palco.