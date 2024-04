Il 25 aprile a Poggio Bustone la finale della Coppa Provincia U17 nel ricordo del giudice sportivo Roberto Silvestri

RIETI - Si terrà giovedì 25 aprile nel rinnovato campo sportivo Comunale di Poggio Bustone, a un mese dalla sua inaugurazione col nuovo manto erboso in sintetico, il primo Memorial “Roberto Silvestri”. Il match Palombara-Polisportiva Poggio Moiano (ore 10) sarà valido per la finale di Coppa Provincia Under 17, manifestazione dedicata allo storico giudice sportivo reatino, scomparso il 28 marzo scorso.

La figura

Ex arbitro di calcio regionale, Roberto Silvestri per oltre 40 anni ha ricoperto il ruolo di giudice sportivo, diventando un punto di riferimento del calcio provinciale reatino e regionale. Silvesti è morto poco meno di un mese fa all’età di 80 anni a causa di un malore.

Bancario in pensione, aveva lavorato alla Cassa di Risparmio di Rieti nella sede di piazza Vittorio Emanuele. Oltre alla professione Silvestri è sempre stato un uomo di sport con diversi incarichi: giudice sportivo del comitato provinciale Figc dopo essere stato arbitro di calcio regionale. Terminata la carriera da apprezzato fischietto si era poi messo a disposizione della Figc operando da giudice sportivo per oltre 40 anni. La notizia della sua scomparsa aveva destato commozione nel mondo sportivo dove Roberto Silvestri era stimatissimo per la sua competenza, serietà e professionalità.