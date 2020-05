RIETI - «Apprendiamo con soddisfazione che l’associazione Nome-Officina Politica continua a seguire i progetti dell’Amministrazione Provinciale e dell’Amministrazione Comunale di Rieti, come in occasione dell’ultima uscita sulle piste ciclabili - il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Rieti - L’associazione, infatti, chiede di investire su una ‘Rieti ciclabile’ ed è proprio quello che stiamo facendo già da mesi, grazie ad un lavoro condotto dal consigliere comunale e consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, che ha ottenuto un finanziamento di 520mila euro dal Credito Sportivo del Coni, per realizzare un percorso che integrerà quello già esistente, lambendo i quattro Santuari francescani e collegandosi con il tratto della Città di Rieti».

«Già entro il mese di giugno verranno affidati i lavori per farli partire prima possibile; sarà realizzato anche un ulteriore tratto interamente all’interno della Città, nella zona del Cimitero e dell’istituto per Geometri, e verrà riqualificato 1 km circa di pista esistente nella zona dell’aeroporto Ciuffelli. Invitiamo, dunque, gli amici di Nome-Officina Politica a continuare ad intervenire a seguito delle nostre iniziative che, passo dopo passo, stanno ridisegnando e migliorando il volto della Città e della Provincia».

