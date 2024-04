Domenica 21 Aprile 2024, 05:00

Sarà Antonella Sberna la candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni per il rinnovo del parlamento europeo, l’8 e il 9 giugno. Salvo sorprese, la decisione sembra essere quella definitiva. L’esponente del partito di Giorgia Meloni, attuale consigliere di minoranza a palazzo dei Priori, sarà quindi la persona sulla quale il partito punterà per chiudere la filiera amministrativa che parte dalla Regione Lazio, arriva al governo del Paese e ora punta a Bruxelles.

I PRECEDENTI

Nel corso delle ultime amministrative, Sberna era stata incoronata “Miss preferenze”, avendo ottenuto il numero maggiore in assoluto, davanti a Elpidio Micci: è riuscita a racimolarne la bellezza di 760. Il tutto su una lista di candidati a consigliere lunghissima, ben 724. Nella tornata precedente si era classificata invece seconda, dietro allo stesso consigliere. Laureata in relazioni pubbliche e pubblicità, ha 42 anni per circa dieci ha lavorato in Senato. Nell’amministrazione precedente a quella attuale, con Giovanni Arena sindaco è stata assessore ai servizi sociali, politiche giovanili e per la famiglia, consulta del volontariato e politiche per la disabilità, rapporti con l’università e con l’Ue. E proprio da quest’ultimo tassello riparte con la corsa elettorale.

Antonella Sberna è sposata dal 2015 con Daniele Sabatini, anche lui già assessore ai servizi sociali a palazzo dei Priori e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale. Hanno tre figlie.

«Avrete un candidato in lista perché è giusto che questo territorio dia il massimo per queste europee, rimbocchiamoci le maniche e buona campagna elettorale, ci incontriamo nella mischia»: l’annuncio lo aveva dato appena venerdì sera alle Terme dei Papi Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Nella mischia dunque starà con Antonella Sberna. Manca solo l’ufficialità, ma la decisione definitiva sembra essere stata presa dal partito nel corso di una riunione ieri pomeriggio. «Abbiamo il desiderio che questa filiera di carattere amministrativo si completi con il tassello europeo», aveva sostenuto Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, nel corso dello stesso appuntamento viterbese. Adesso inizia la corsa per raggiungere la meta.

