L’Asd Pattinaggio Rieti si fa onore al campionato regionale su pista di Ladispoli

RIETI - Fine settimana di “ripartenza agonistica” per l’Asd Pattinaggio Rieti giunta a Ladispoli per partecipare al Campionato Regionale Pista Lazio. L’evento, organizzato e curato dalla Debby Roller Team, ha segnato di fatto l’inizio della nuova stagione sportiva.

Ad ospitare la manifestazione, nel pieno rispetto dei protocolli Anti-Covid, il Pattinodromo all’aperto di via Canova a Ladispoli. Nonostante le porte chiuse, amici e parenti, hanno potuto “raggiungere” e sostenere i propri ragazzi grazie alla diretta streaming su Facebook, resa possibile dalla scuola di pattinaggio della Debby Roller Team di Ladispoli.

Numerose le società e gli atleti, di ogni età e categoria, giunti sul litorale romano da tutto il Lazio. L’accoglienza, anche dal punto di vista meteo, è stata delle migliori, regalando un assaggio d’estate a tutti i presenti. A partire dalle ore 8:30, dopo il consueto raduno delle società partecipanti, hanno avuto inizio le gare. Gli atleti giunti alla volta di Ladispoli, sotto la guida del tecnico federale Sebastien Benvenuti, sono stati i seguenti:

Leonardo Ruggieri per la categoria Seniores M (3° classificato 1 g crono atleti contrapposti e 3° nei 5000 m punti), Sebastien Benvenuti e Roberto Giovannelli per i Master over 50 si sono piazzati rispettivamente 2° e 1°. Per quel che riguarda la categoria Ragazzi F troviamo Michela Albanesi (11° 1 g crono atleti contrapposti e 8° nei 3000 m punti) e Francesca Giovannelli (13° 1 g crono atleti contrapposti e 12° nei 3000 m punti). Passando agli Esordienti M invece abbiamo, Leonardo Ometto (4° in destrezza 2, 3° nei 2 giri sprint, 7° negli 8 g in linea e 5° nella combinata Tiezzi), Alessandro Giuliani (5° in destrezza 2, 2° nei 2 giri sprint, 4° negli 8 g in linea e 3° nella combinata Tiezzi) e Simone Ferrante (6° in destrezza 2, 5° nei 2 giri sprint, 6° negli 8 g in linea e 7° nella combinata Tiezzi). Edoardo Vicentini ha invece gareggiato nella categoria Giovanissimi M ottenendo due 3° posti in destrezza 2 e 2 g sprint e due 4° posti in 5 g in linea e 5 g combinata Tiezzi).

Accanto ai veterani di sempre che militano tra i Seniores e i Master, per alcuni dei più giovani, questo Campionato Regionale Lazio su Pista di Ladispoli ha rappresentato un vero e proprio esordio, segnando di fatto l’inizio dell’attività agonistica in gara ufficiale. Tutti gli atleti, al di là del risultato, hanno affrontato questa giornata all’aria aperta tornando a respirare del sano sport ed agonismo, mettendo in pista, prima di ogni cosa, tanto cuore e maturità. Il tutto senza rinunciare al divertimento così come nello spirito dell’A.S.D. Pattinaggio Rieti ormai da sempre.

