L'Asd Pattinaggio Rieti a Terni per il campionato regionale su strada

RIETI - Prima uscita stagionale per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Rieti che, domenica 2 Aprile raggiungerà Terni per timbrare la propria presenza al campionato Regionale su strada. Come di consueto Teatro dell’evento sportivo sarà il Ciclopattinodromo renato Perona di Terni.

Confidando in condizioni meteo favorevoli, gli atleti di tutte le categorie si ritroveranno alle 8:30 per iniziare le gare alle 9:00. Le categorie che apriranno il programma saranno rispettivamente “Giovanissimi” ed “Esordienti”, seguiranno poi via via tutte le altre compresi i Master. Solo qualora la pioggia avesse la meglio si partirà con le categorie superiori.

Qualche volto nuovo per la “più vecchia” associazione sportiva dedicata al pattinaggio in linea reatino, faranno infatti il loro esordio al Campionato Regionale su Strada di Terni quattro neo tesserati nel settore agonistico: Riccardo Ciace ed Arianna Borghini, madre e figlio, gareggeranno rispettivamente tra gli Esordienti ed i Master Over 40 mentre Alessia Di Rocco ed Eva Tomassetti sfrecceranno tra i “Giovanissimi”.

Accanto ai debuttanti anche molti atleti più esperti che, sotto l’attenta guida di mister Sebastien Benvenuti, rappresenteranno l’Asd Pattinaggio Rieti in terra umbra: Alessandro Colasanti per i “Master Over 40”, Roberto Giovannelli per i “Master Over 50”, i fratelli Michela (“Allievi F”) e Francesco Albanesi (“Esordienrti”), Edoardo Vicentini tra gli “Esordienti” e Simone Ferrante per i “Ragazzi”.

Tutti gli atleti, al di là del risultato, affronteranno questa giornata mettendo in pista, prima di ogni cosa, tanto cuore e maturità. Il tutto senza rinunciare al divertimento così come nello spirito dell’Asd Pattinaggio Rieti ormai da sempre. La società reatina ringrazia anticipatamente gli organizzatori, le famiglie e gli amici sempre vicini ai propri atleti certa che l’evento sarà un ulteriore tassello per il percorso di crescita umana e sportiva dei propri ragazzi.