L'Asd Pattinaggio Rieti si fa onore a Roma nel campionato regionale su strada

RIETI - Secondo weekend all’insegna dell’attività agonistica per l’A.S.D. Pattinaggio Rieti. La società reatina infatti timbra la propria presenza al Campionato Regionale su Strada di Roma, continuando di fatto il proprio percorso sportivo in questa nuova stagione di Pattinaggio Corsa. Dopo il Pattinodromo di via Canova a Ladispoli, teatro di questo evento la pista delle Tre Fontane all’Eur.

La prestigiosa manifestazione regionale è stata curata nei dettagli ed organizzata nel migliore dei modi dalla Csen Roma Pattinaggio ASD. Come già la scorsa settimana a Ladispoli, anche a Roma, il tutto si è svolto nel pieno rispetto dei protocolli Anti-Covid che prevedevano, tra le altre cose, le porte chiuse. Porte chiuse che non hanno però fermato la voglia di pattinare degli atleti partecipanti che si sono ritrovati, per la maggioranza dopo una settimana, a sfidarsi e condividere una nuova tappa della stagione.

Dopo il consueto raduno previsto questa volta per le 8:00, atleti e società, in compagnia di qualche timida nuvola, hanno dato il via alle “ostilità” animando, categoria dopo categoria, il Campionato Regionale su Strada. Gli atleti reatini arrivati nella Capitale ad omaggiare i colori della città sotto la guisa di Mister Sebastien Benvenuti, sono stati:

Leonardo Ruggieri per la categoria Seniores M (2° posto 1 g Sprint e 5000 m punti), Roberto Giovannelli e Sebastien Benvenuti tra i Master over 50 portano a casa, nei 5000 m in linea, rispettivamente un 2° ed un 3° posto. Michela Albanesi (11° posto nei 300 m Sprint e 12° nei 3000 m punti) e Giovannelli Francesca (13° nei 300 m Sprint e nei 3000 m punti) per la categoria Ragazzi F. Tra gli Esordienti M Leonardo Ometto, “abbandonato” momentaneamente dai suoi compagni di categoria Simone ed Alessandro (impegnati nella Prima Comunione), porta a casa tre 3° posti (50 m Sprint in corsia, 1000 m in linea e Combinata Tiezzi), si piazza invece 4° nei 200 m Sprint. Edoardo Vicentini nella categoria Giovanissimi M, dopo l’esordio della scorsa settimana, ottiene tre 3° posti (100 m sprint, 600 m in linea e Combinata Tiezzi).

L’A.S.D. Pattinaggio Rieti ringrazia la Csen Roma Pattinaggio ASD per l’ospitalità dimostrata, le famiglie e gli amici sempre vicini anche se distanti fisicamente ed i propri atleti. Atleti che, come sempre, hanno portato in pista prima di ogni cosa il sorriso, oltre le mascherine ed i risultati. Questo importante evento rafforza ulteriormente il percorso di crescita, umana e sportiva, intrapreso e consolidato negli anni dalla società reatina.

