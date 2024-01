Scontro fra due auto: nessuna grave conseguenza per i conducenti ma disagi al traffico

RIETI - Incidente stradale questa mattina a Santa Rufina in viale Leonardo Da Vinci, all’altezza con via delle Meccanica. Due veicoli, un’utilitaria e un Fiorino si sono scontrati con uno dei mezzi che è finito fuori strada capovolgendosi. Nessuna grave conseguenza per i due conducenti alla guida. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Disagi per il traffico veicolare locale in quanto è stata disposta la viabilità con senso unico alternato per consentire le operazioni di rilievo e soccorso.

