Rieti, perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada ribaltandosi

RIETI - Incidente stradale lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana. Auto finisce fuori strada e si ribalta. Ferito il conducente, unico occupoante del mezzo. Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 44 nel territorio del Comune di Borgorose, a Corvaro. L'uomo alla guida ha improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause in fase di verifica e accertamento per poi finire all'interno di un fosso a bordo strada capovolgendosi. E' stato soccorso dal personale medico del 118 mentre rilievi e accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri. Strada temporaneamente chiusa e poi riaperta,