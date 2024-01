Rieti, incidente tra camion e auto sulla Salaria per L'Aquila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la Salaria per L'Aquila poco prima dell'incrocio per Borgovelino in prossimità del supermarket Md. Il sinistro è avvenuto tra un camion e un'autovettura. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Rieti quando si è verificato lo scontro che, al momento, rimane al vaglio del personale dell'Arma dei carabinieri intervenuto sul posto per i rilievi fotografici e metrici nonchè per l'accertamento delle responsabilità. Nessuno dei due conducenti ha riportato conseguenze dal sinistro. La viabilità ha subito un temporaneo rallentamento nel corso delle operazioni di rilevamento e soccorso.