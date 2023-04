Antonio Emili: «Parco urbano di Villa Reatina grazie al progetto approvato dall'ultima giunta Cicchetti»

RIETI - «Al via i lavori di realizzazione del parco urbano di Villa Reatina, in via di attuazione del progetto approvato dall'ultima giunta Cicchetti con la Delibera n. 62 del 27 aprile 2022 - ricorda il consigliere comunale e capogruppo di “Io Ci Sto”, Antonio Emili, ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rieti.

«L’intervento - prosegue Emili - prevede un investimento di un milione di euro circa nella realizzazione di un’area verde ed attrezzata di estensione pari a più di due ettari, nel bosco situato a ridosso di via Giovanni Amendola. Un’opera ispirata dalla volontà di esaltare la bellezza di uno scenario naturale di pregio del quartiere di Villa reatina, dominato dalle alberature e dall’antica sorgente del Cantaro».

«A breve, dunque la città di Rieti guadagnerà un nuovo parco urbano e con esso un percorso ciclo – pedonale, due nuove piazze, uno spazio attrezzato per il gioco, un campo di calcetto ed un itinerario votato al benessere ed all’esercizio attività fisica. Dopo aver completato le fogne, l’acquedotto, l’impianto di pubblica illuminazione e la ripavimentazione delle strade di villa reatina, il varo del nuovo Parco urbano segna un’altra tappa importante del percorso di riqualificazione del quartiere».

«Prende forma, in tal modo, un altro intervento tra quelli sbloccati, progettati ed appaltati dall'Assessorato ai lavori pubblici durante l'ultima Cicchetti, grazie al quale - conclude Emili - nascerà un nuovo polmone verde della città di Rieti, ove i cittadini godranno del fascino della natura in un luogo destinato a rappresentare la rinascita del quartiere di Villa Reatina».