RIETI - Il reatino Paolo Anibaldi è il nuovo direttore sanitario dell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma. Il suo insediamento è previsto per il 1° novembre, quando si avvicenderà con il direttore del Controllo di gestione che negli ultimi mesi ha ricoperto l'incarico in qualità di facente funzioni.



Classe 1966, laureato con lode in Medicina e chirurgia all'Università Sapienza di Roma e specializzato all'Università di Tor Vergata in Chirurgia generale - informano dal Sant'Andrea - Anibaldi ha ricoperto l'incarico direttore sanitario presso l'Asl di Rieti e ancor prima di responsabile della Uod Day surgery e della Uos di Senologia e Chirurgia mininvasiva.