Inaugurato a Paganico Sabino l'Atm Postamat per il prelievo automatico dei contanti

RIETI - E’ stato inaugurato a Paganico Sabino presso l’ufficio postale di via San Giorgio, il nuovo sportello Atm Postamat. All’evento hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e al sindaco del Comune Danilo D'Ignazi, anche la Responsabile ufficio di scopo dei piccoli comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali, Fabio Refrigeri consigliere Regione Lazio e Daniele Sinibaldi vice presidente Anci Lazio.

L’ampliamento della rete degli Atm Postamat, infatti, fa parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La modernizzazione e l’ampliamento del numero degli sportelli Atm Postamat è anche uno dei punti dell’Accordo sottoscritto da Regione Lazio con il Presidente Nicola Zingaretti, Poste italiane e Anci Lazio.

II Sindaco ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno di Poste Italiane e della Regione dichiarando con convinzione «Ringrazio di cuore Poste Italiane per l'installazione dello sportello Atm Postamat, un servizio essenziale per i nostri territori, di grande valore per i nostri residenti, per i villeggianti, per i turisti e per le attività commerciali. Un'attenzione che ci fa sentire meno soli e ci fa sperare in un nuovo futuro ripartendo proprio dai servizi essenziali anche nei nostri piccoli comuni, perché ne abbiamo tanto bisogno».

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, lo sportello Atm Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. I nuovi ATM di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Lo sportello Atm Postamat è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Paganico Sabino, osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.