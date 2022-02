Su Rai Tre il sindaco D'Ignazi racconta Paganico Sabino

RIETI - Il primo cittadino di Paganico Sabino Danilo D’Ignazi nel rotocalco del Tg3 per parlare delle bellezze di un borgo di appena 160 abitanti. Intervistati anche due studenti che hanno scelto di andare a vivere a Paganico per poter portare avanti i propri studi “con serenità, conducendo una vita tranquilla circondati da bellezze paesaggistiche uniche che rendono la vita migliore”. Uno spazio inserito all’interno del più ampio dibattito sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza” rispetto ai fondi destinati dal Ministero della Cultura per ripopolare quei borghi in fase di spopolamento o abbandonati. “Uno spopolamento iniziato negli anni ’30 – ha spiegato il sindaco alle telecamere di Rai3 – e che non si è mai arrestato. Il Pnrr spesso aiuta i piccoli borghi ma i tempi dei bandi sono strettissimi e per i piccoli comuni ci sono enormi difficoltà anche perché le possibilità di investimento sono esigue”. Quali le principali criticità? “Servizi di base carenti – ha proseguito D’Ignazi - presidi sanitari mancanti, difficoltosa vivibilità nei mesi invernali per gli anziani. Tuttavia lavoriamo sempre per migliorare le condizioni di vita e, non da ultimo, anche quanto legato ad aspetti e problematiche di natura idrogeologica”.