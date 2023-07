RIETI - Sport, musica e divertimento con diversi ospiti al Fluo Padel di Scandriglia. È in programma domani pomeriggio, 8 luglio, nell’impianto in Via Salaria 63 un torneo di Padel seguito dalla grande serata di musica e divertimento con gli ospiti Kevin Bonifazi, difensore del Bologna, e Federico Carli, in arte sul web CarlettoLife. La coppia che vincerà il torneo, maschile e di livello intermedio, avrà, oltre al premio (buono sconto al negozio S2 Fashion Store di Poggio Mirteto), la possibilità poi alle 19 di affrontare Bonifazi e CarlettoLife in una partita di Padel. La serata non finisce però qui: alle 22.30 comincerà infatti il Fluo Party con annesso Dj Set ad accompagnare la festa dei partecipanti.

Il programma e le info

Alle 15.30 prenderà il via il torneo, con fase a gironi e fase finale: ammesse un massimo di 8 coppie con almeno 3 partite garantite. Costo di iscrizione di 25 euro a persona.

Alle 17 aperitivo per i partecipanti, mentre alle 19 la partita dei vincitori del torneo contro Kevin Bonifazi e CarlettLife.

Alle 22.30 inizio del Fluo Party con Dj Set.

Per ulteriori info e iscrizioni il Fluo Padel lascia i seguenti contatti:

3313886718

3342344804