Kevin Bonifazi al Bologna, lunedì la firma. Operazione da 6,5 milioni, accordo quadriennale da un milione l'anno

RIETI - Il futuro di Kevin Bonifazi si tinge di rossoblù. Non quello del Cagliari, però, come sembrava fino a qualche giorno fa, perché nelle ultime ore sul 25enne difensore originario di Toffia è piombato il Bologna di Sinisa Mihajlovic che entro lunedì dovrebbe essere in grado di ratificare l'accordo con la Spal per una cifra che si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro.

Nell'operazione che porterà Bonifazi a giocare sotto le Due Torri già da quest'estate, rientra anche il talento della Primavera spallina Demba Seck, l'attaccante senegalese classe 2001 che, però, il Bologna lascerà crescere e maturare a Ferrara per giocare in serie B. Gli ultimi dettagli sul quadriennale da un milione l'anno che legherà Bonifazi al Bologna, li sta definendo il suo procuratore Michelangelo Minieri, il quale ha già preso un appuntamento col duo Bigon-Di Vaio per poter decidere quando apporre le firme sul contratto.