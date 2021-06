Il futuro di Kevin Bonifazi in tre mosse: torna allo Spal, in attesa di offerte. Il Cagliari pensa a lui. E la Roma di Mou...

RIETI - «Un anno pieno di sacrifici, emozioni e momenti belli! Per questo voglio ringraziare tutto il mondo Udinese. Che sia un arrivederci». Con queste parole "condite" da un video riepilogativo della stagione 2020/21 trascorsa in Friuli, Kevin Bonifazi saluta i tifosi bianconeri e continua a godersi le sue vacanze a Ibiza insieme alla sua fidanzata, la web influncer Angela Nasti, in attesa di capire cosa gli riserverà il prossimo futuro.

Il 25enne difensore centrale originario di Toffia, per il momento torna allo Spal che ne detiene la proprietà, visto che l'Udinese non ha fatto valere il diritto di riscatto del cartellino (valore 7mln di euro), ma è anche inimmaginabile pensare a un Bonifazi in serie B, vista la crescita esponenziale e la maturità acquisita nelle ultime due stagioni, prima col Torino, poi con la formazione friulana.

Da giorni, infatti, il nome di Kevin Bonifazi è associato a quello del Cagliari allenato da Leonardo Semplici, un estimatore del difensore sabino, già avuto allo Spal nella stagione '16/'17 (20 presenze, 3 gol) e nel campionato '18/'19 (27 presenze, 2 gol). Il presidente degli isolani Tommaso Giulini ci sta riflettendo seriamente, così come l'Udinese vorrebbe provare a rinnovare il prestito per un'altra stagione.

Anche la Roma di José Mourinho, qualche settimana fa, ha sondato il terreno prendendo informazioni sul giocatore e nonostante la sua dichiarata fede laziale, approdare nella Capitale - sponda giallorossa - potrebbe rappresentare un vero e proprio salto triplo in avanti per Bonifazi, che peraltro resta anche nel giro della Nazionale. Ed è proprio questo aspetto ad avvalorare, una volta di più, la tesi di un Bonifazi destinato comunque a vivere un'altra stagione da protagonista nella massima serie. Per lo Spal sarebbe un lusso.