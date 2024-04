Prima sagra della pecora nell'area mercato di Osteria Nuova

RIETI - La Pro Loco di Frasso Sabino organizza la prima edizione della Sagra della Pecora, che si terrà domenica 21 aprile presso l'Area Mercato di Osteria Nuova. Dalle 12 fino a sera, sarà possibile degustare un'ampia varietà di ricette a base di pecora, che sapranno esaltare il gusto unico di questa prelibatezza.

Dagli immancabili gnocchi al castrato, agli arrosticini fino alla pecora au cutturu, ce n'è davvero per tutti i gusti. Non mancheranno birra e patatine fritte per accompagnare i piatti principali e degustazioni di formaggi.



Tante le attività in programma. Per i bambini sono previste diverse attività sportive che si terranno nell'adiacente campo sportivo. Per gli adulti sarà possibile visitare gratuitamente la Grotta dei Massacci, tra più importanti monumenti della Sabina, ma anche ballare e divertirsi con musica e dj set dal pomeriggio fino a sera.