Auto nella scarpata ad Osteria Nuova, le piante arrestano il volo della vettura: salve le tre persone a bordo

RIETI - Incidente stradale questa mattina ad Osteria Nuova. Autovettura vola nella scarpata con tre persone a bordo. Il sinistro si è verificato poco dopo le 7 del mattino lungo la strada provinciale che si snoda ai piedi della frazione di Cerdomare.

Il conducente, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della guida piombando nella sottostante scarpata un volo che poteva avere conseguenze più gravi se le piante presenti non avessero arrestato la corsa del veicolo.

Senza gravi conseguenze le tre persone a bordo. Sul posto i pompieri e i carabinieri. La strada è stata bloccata al transito fino all'avvenuta rimozione del veicolo.