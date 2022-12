Osteria Nuova, via al cantiere per un percorso pedonale. Calisse: «Era atteso da tempo»

RIETI - La Provincia di Rieti in collaborazione con i Comuni di Poggio Moiano e di Frasso Sabino hanno dato il via, nella giornata di ieri, al cantiere di costruzione di un percorso pedonale in sicurezza che collegherà la zona commerciale di Osteria Nuova con la zona fiera.

«Un lavoro atteso da molto tempo – spiega il presidente della provincia di Rieti, Mariano Calisse – e finalmente ieri è partito, finanziato dalla Provincia e concordato con i Comuni di Poggio Moiano e Frasso Sabino».