RIETI - Viabilità nella zona del de Lellis: si cambia. Finalmente, e per fortuna, verrebbe anche da aggiungere. Dopo anni di polemiche e problemi, è stata risolta l’annosa questione di via Kennedy, la strada che corre lateralmente al nosocomio reatino, collegando via Baroni e l’area dell’ingresso con la Terminillese a ridosso della frazione di Vazia.

Un primo, importante passo verso la normalizzazione della circolazione stradale nell’area e, soprattutto, una pietra tombale sui problemi che affliggevano proprio quel tratto. Ora c’è da capire se basterà a rimettere le cose a posto e quanto si dovrà attendere per vedere anche altre modifiche in tutta la zona.

Gli adeguamenti. Via Kennedy è stata sistemata grazie a un’opera che ha coinvolto sia la pavimentazione, sia la divisione e la distribuzione degli spazi sulla carreggiata. Sono state realizzate complessivamente tre corsie, una per senso di marcia e una terza corsia adiacente il recinto del de Lellis che, stando alla prima distribuzione della segnaletica, dovrebbe essere riservata esclusivamente al transito dei mezzi pubblici o dei mezzi di soccorso.

Va tenuto conto, tra le altre cose, che proprio da quella strada passano le ambulanze che devono uscire dall’ospedale. Su tutta la strada è stato imposto il limite di percorrenza a 30 chilometri orari ed è stato messo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Dalla parte opposta dell’ospedale, del resto, è presente da anni un’area di parcheggio a pagamento.

Ostacoli rimossi. Proprio per garantire a quanti utilizzano quel parcheggio la possibilità di arrivare in sicurezza al de Lellis, è stato realizzato anche un nuovo marciapiede, che dovrebbe essere completato nei prossimi giorni diventando percorribile. Lavori che hanno consentito di rimuovere tutti quegli ostacoli alla viabilità che si erano creati nel tempo. A ridosso del lato adiacente la recinzione, erano stati adagiati dei blocchi in cemento per creare una sorta di passaggio pedonale che, però, risultava inutilizzabile. Sul lato opposto sempre più spesso c’erano auto in sosta che creavano restringimento della carreggiata, rendendo difficile il passaggio delle ambulanze e dei mezzi pubblici.

A questo si aggiunge l’arrivo di una nuova pavimentazione, più volte richiesta dagli automobilisti: via Kennedy, infatti, era stata più volte al centro delle segnalazioni per il pessimo stato dell’asfalto, con la presenza di numerose buche che rendevano poco agevole il transito. Ora la speranza è che l’opera di bonifica automobilistica dell’area prosegua. Una delle annose questioni riguarda proprio la sosta vietata, con le automobili che spesso invadono anche gli spazi riservati ai mezzi pubblici dell’Asm, in particolare a ridosso del capolinea di via Baroni. Chissà che il nuovo corso della viabilità a ridosso del de Lellis consenta di rimuovere le cattive abitudini.