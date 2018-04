di Alessandra Lancia

RIETI - E' l'ospedale ma sembra un obiettivo militare: in via Baroni e in viale Kennedy siamo arrivati ai jersey in cemento armato per dissuadere automobilisti e pedoni dalla sosta e dal transito. Ormai lungo le arterie stradali non c'è più un metro lineare libero dove accostare: praticamente un percorso di guerra. Tutto per convogliare la gente in visita al de Lellis nel parcheggio a pagamento del Consorzio industriale. Ma su quell'area di sosta, che ha cambiato padrone e utilizzo da una settimana all'altra...